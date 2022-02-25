Зеленский не вышел на связь с Италией

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не вышел с ним на запланированную связь. Об этом сообщает радио Sputnik.

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Как уточняется, телефонный разговор должен был состояться еще 1,5 часа назад. Переговоры были заранее согласованы с обеих сторон, однако глава Украины так и не объявился.

Ранее советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщал, что украинские власти контролируют ситуацию в стране, все объекты критической инфраструктуры взяты под усиленную охрану.