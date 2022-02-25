Зеленский не вышел на связь с Италией

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не вышел с ним на запланированную связь. Об этом сообщает радио Sputnik.
Как уточняется, телефонный разговор должен был состояться еще 1,5 часа назад. Переговоры были заранее согласованы с обеих сторон, однако глава Украины так и не объявился.
Ранее советник руководителя офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщал, что украинские власти контролируют ситуацию в стране, все объекты критической инфраструктуры взяты под усиленную охрану.
Также он уверял, что президент Украины остается в Киеве, так как «должен показать, что такое стойкость украинского народа».