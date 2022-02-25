Опубликовано видео военной техники РФ в Харьковской области

В Сети появились кадры с российской военной техникой в Харьковской области. Об этом сообщает телеканал «Москва 24» со ссылкой на РИА Новости, в чьем распоряжении оказалось видео с места событий.

На записи видно, как бронетранспортеры и грузовики едут по грунтовой дороге. Боевые машины принимают участие в военной спецоперации в ЛНР и ДНР, которая началась накануне, уточняет канал. В Министерстве обороны России заявили, что мирному населению ничего не угрожает.