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1 час назад

Еще одна страна разорвала дипотношения с РФ

Елена Прошина

Еще одно государство объявило о разрыве дипломатических отношений с Россией. На этот раз на такой шаг пошло правительство Федеративных штатов Микронезии. Соответствующая нота отправлена в посольство РФ на Филиппинах. Об этом сообщает РИА Новости.

Еще одна страна разорвала дипотношения с РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Федеративные штаты Микронезии (ФШМ) 25 февраля 2022 года уведомили Российскую Федерацию о том, что дипломатические отношения между двумя странами разорваны», — говорится в сообщении правительства страны.

Как уточняется, такое решение связано с ситуацией вокруг Украины. В документе говорится, что восстановление дипотношений будет возможно, когда российская сторона продемонстрирует «действенную приверженность миру, дружбе, сотрудничеству».

Байден заявил о "полном разрыве" российско-американских отношений

Ранее о разрыве дипломатические отношения с Россией объявил президент Украины Владимир Зеленский.

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