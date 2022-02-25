Еще одна страна разорвала дипотношения с РФ

Еще одно государство объявило о разрыве дипломатических отношений с Россией. На этот раз на такой шаг пошло правительство Федеративных штатов Микронезии. Соответствующая нота отправлена в посольство РФ на Филиппинах. Об этом сообщает РИА Новости.
«Федеративные штаты Микронезии (ФШМ) 25 февраля 2022 года уведомили Российскую Федерацию о том, что дипломатические отношения между двумя странами разорваны», — говорится в сообщении правительства страны.
Как уточняется, такое решение связано с ситуацией вокруг Украины. В документе говорится, что восстановление дипотношений будет возможно, когда российская сторона продемонстрирует «действенную приверженность миру, дружбе, сотрудничеству».
Ранее о разрыве дипломатические отношения с Россией объявил президент Украины Владимир Зеленский.