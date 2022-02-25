Еще одна страна разорвала дипотношения с РФ

Еще одно государство объявило о разрыве дипломатических отношений с Россией. На этот раз на такой шаг пошло правительство Федеративных штатов Микронезии. Соответствующая нота отправлена в посольство РФ на Филиппинах. Об этом сообщает РИА Новости.