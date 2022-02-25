Украина столкнулась с нехваткой топлива

На Украине возникли проблемы с топливом. Есть лимиты и очереди на заправках. Об этом на брифинге сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.
«Наличие топлива - это проблема... Есть лимиты, есть очереди на заправках, есть дефицит топлива», - цитирует Подоляка РИА «Новости».
В социальных сетях появились ролики, на которых видно, что местные жители стоят в многокилометровых пробках при выезде из Киева. Также распространились видео с очередями на заправках.
Ранее стало известно, что автозаправочные станции украинских компаний ОККО и WOG ограничили продажи топлива на один автомобиль до 20 литров в связи с высоким спросом. Однако, в компаниях уточнили, что транспортные средства спецслужб и критической инфраструктуры будут заправляться вне очереди.