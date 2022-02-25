Украина столкнулась с нехваткой топлива

На Украине возникли проблемы с топливом. Есть лимиты и очереди на заправках. Об этом на брифинге сообщил советник главы офиса президента Михаил Подоляк.

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«Наличие топлива - это проблема... Есть лимиты, есть очереди на заправках, есть дефицит топлива», - цитирует Подоляка РИА «Новости».

В социальных сетях появились ролики, на которых видно, что местные жители стоят в многокилометровых пробках при выезде из Киева. Также распространились видео с очередями на заправках.