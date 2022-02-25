Раскрыто местонахождение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский остается в Киеве. Об этом, по данным РИА Новости, заявил сегодня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Президент Владимир Зеленский остается в Киеве, потому что он должен показать, что такое стойкость украинского народа», - пояснил Подоляк журналистам.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. При этом он подчеркнул, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.
В свою очередь в Минобороны заявили, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные удары проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре ВСУ.
Украина полностью разорвала дипломатические отношения с Россией, в стране объявлена всеобщая мобилизация. Великобритании и Франция предложили Зеленскому помощь в случае угрозы его безопасности. Еще до начала операции администрация президента США предлагала главе Украины выехать во Львов, однако тот отказался.