Раскрыто местонахождение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский остается в Киеве. Об этом, по данным РИА Новости, заявил сегодня советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Президент Владимир Зеленский остается в Киеве, потому что он должен показать, что такое стойкость украинского народа», - пояснил Подоляк журналистам.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. При этом он подчеркнул, что РФ не планирует оккупацию украинских территорий.

В свою очередь в Минобороны заявили, что Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные удары проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре ВСУ.