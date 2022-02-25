После попадания взрывоопасного объекта в многоэтажном доме в Киеве начался пожар. Об этом сообщает российское видеоагентство Ruptly со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в чьем распоряжении оказались кадры с места происшествия на улице Кошица 7А.