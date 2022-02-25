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1 час назад

Появилось видео пожара в доме в Киеве из-за попадания объекта

Александр Кузьмин

После попадания взрывоопасного объекта в многоэтажном доме в Киеве начался пожар. Об этом сообщает российское видеоагентство Ruptly со ссылкой на Государственную службу Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в чьем распоряжении оказались кадры с места происшествия на улице Кошица 7А.

В результате ЧП восемь человек получили травмы, 20 жителей дома спасены и еще 150 эвакуированы. По данным ГСЧС, были повреждены две ячейки жилого строения. В ликвидации пожара приняли участие 72 спасателя и 12 единиц техники.

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