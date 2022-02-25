Франция пообещала Зеленскому защиту

«Безопасность Зеленского является центральным элементом происходящего, и мы в состоянии помочь ему в случае необходимости», — заявил он, добавив, что Франция примет те меры, которые «нужно будет принять».

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные обстрелы проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре Вооруженных сил Украины.