Франция пообещала Зеленскому защиту

Франция может оказать помощь Владимиру Зеленскому в случае угрозы его безопасности. Об это заявил глава МИД страны Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.
«Безопасность Зеленского является центральным элементом происходящего, и мы в состоянии помочь ему в случае необходимости», — заявил он, добавив, что Франция примет те меры, которые «нужно будет принять».
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные обстрелы проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре Вооруженных сил Украины.
Ранее помощь Зеленскому в случае угрозы его безопасности предложили в Великобритании. Еще до начала операции администрация президента США предлагала главе Украины выехать во Львов, однако тот отказался.