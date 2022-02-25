Переждавший лавину на отвесной скале альпинист попал на видео

В американском штате Колорадо альпинист переждал лавину на отвесной скале. Инцидент произошел во время его восхождения на пик Риббон в муниципалитете Орей. Соответствующие кадры размещены в Instagram.
Для своего путешествия мужчина выбрал период низкой лавиноопасности, согласуясь с прогнозом погоды. Однако избежать ее американцу не удалось. В результате альпинисту пришлось пережидать сошедшую лавину, зацепившись двумя ледорубами о скалу.
«На записи этого не видно, но я был под ледяным выступом, поэтому не видел приближения лавины. Я менял руки, когда она обрушилась на меня. Это было страшно», — рассказал он.