Ни США, ни одна из европейских стран не хотят допустить прямого военного столкновения с Россией. Об этом в эфире радиостанции RTL заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, подчеркнув, что РФ является ядерной державой.

«Мы не объявляли войну России. Я не думаю, что какая-либо европейская страна или США хотят воевать с Россией. Наша цель - добиться прекращения огня», - цитирует Парли ТАСС.

Министр напомнила, что Россия, так же, как и НАТО является ядерной державой.

«Вы что, хотите ядерной войны?» - спросила она ведущего, отвечая на вопрос собирается ли Франция отправлять военных для защиты Украины.