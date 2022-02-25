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1 час назад

Министр Франции: ни США, ни Европа не хотят войны с Россией

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Ни США, ни одна из европейских стран не хотят допустить прямого военного столкновения с Россией. Об этом в эфире радиостанции RTL заявила министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, подчеркнув, что РФ является ядерной державой.

«Мы не объявляли войну России. Я не думаю, что какая-либо европейская страна или США хотят воевать с Россией. Наша цель - добиться прекращения огня», - цитирует Парли ТАСС.

Министр напомнила, что Россия, так же, как и НАТО является ядерной державой.

«Вы что, хотите ядерной войны?» - спросила она ведущего, отвечая на вопрос собирается ли Франция отправлять военных для защиты Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обзвонил лидеров 27 европейских стран, но те отказали в военной помощи стране и «боятся» принимать в НАТО. Президент заявил, что страна осталась одна, без помощи западных партнеров. Также Зеленский обратился за оборонной помощью к «Бухарестской девятке».

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