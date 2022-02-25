Зеленский призвал к созданию «антивоенной коалиции»

Украина нуждается в создании антивоенной коалиции. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в телефонном разговоре с польским коллегой Анджеем Дудой. Глава государства обратился к «Бухарестской девятке» за оборонной помощью, а также призвал ввести новые санкции против России. Об этом сообщает ТАСС.

В своем Twitter Зеленский написал, что Украина защищает «свою свободу и землю», но нуждается в действенной международной помощи.

«Обсудил это с Анджеем Дудой. Обратился к «Бухарестской девятке» на счет оборонной помощи, санкций, давления на агрессора. Совместно должны посадить Россию за стол переговоров. Нуждаемся в антивоенной коалиции», - написал глава государства.

«Бухарестская девятка» включает в себя страны Центральной и Восточной Европы: Болгарию, Венгрию, Эстонию, Литву, Латвию, Польшу, Румынию, Словакию и Чехию. Объединение было создано для углубления военного сотрудничества между странами восточного фланга НАТО. Создание объединения было инициировано президентом Польши Анджеем Дудой и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом.