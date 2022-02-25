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1 час назад

Полет крылатых ракет над Винницкой областью сняли на видео

Александр Кузьмин

В небе над городом Бершадь Винницкой области в минувший четверг местные жители заметили крылатые ракеты. Снятые ими видео публикует российское видеоагентство Ruptly.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в городе Калиновка, расположенном вблизи Бершади, был разрушен военный склад.

Минувшим вечером в Виннице, Запорожье и Полтаве, а также Харьковской области был введен комендантский час. О введении комендантского часа накануне было объявлено и в Киеве. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

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