В Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) заявили о добровольном переходе военных Украины на сторону республик Донбасса. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«24 февраля Украинские военнослужащие из 36 и 53 бригад добровольно сдают оружие и переходят на сторону республик Донбасса», — уточнили представители Народной милиции республики.

Также появилось видео с переходом украинских военных на сторону Донбасса. В ролике показано, как солдаты Вооруженных сил Украины проходят осмотр врача и заполняют документ о добровольной сдаче оружия, отказываясь от участия в боевых действиях на стороне Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о всеобщей мобилизации.