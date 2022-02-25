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1 час назад

Киев запросил Анкару ограничить проход военных кораблей РФ через Босфор и Дарданеллы

ТАСС

Турция может закрыть проливы Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, однако даже в этой ситуации у РФ будет право использовать их для возвращения флота на базу. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Киев попросил Анкару закрыть Босфор и Дарданеллы для России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Украина сделала нам официальный запрос [по закрытию проливов для прохода российских военных кораблей]. Положения Конвенции Монтрё предельно ясны и точны. До сегодняшнего дня Турция без колебаний выполняла Конвенцию Монтрё. В войне, в которой Турция не является одной из сторон, могут быть приняты меры в отношении участвующих в ней стран. Турция может ограничить проход военных кораблей через проливы. Однако Конвенция Монтрё также предусматривает, что корабли участвующих в войне стран могут возвращаться на свои базы, и это должно быть им разрешено", - цитирует министра газета Hürriyet.

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