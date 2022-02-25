Макрон позвонил Путину по просьбе Зеленского

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Макрон отметил, что у двух лидеров состоялся «быстрый, откровенный и прямой обмен» мнениями. Кроме того, глава Франции передал послание от Франции, а также некое послание от Зеленского лично Путину. О чем конкретно речь, Макрон не уточнил.

В Кремле подтвердили информацию о телефонном разговоре. В ходе беседы Владимир Путин дал исчерпывающие разъяснения своему коллеге по ситуации вокруг Украины. Макрон, в свою очередь, заявил, что в ответ на просьбу Зеленского, Франция предоставит Украине военную технику и ускорит размещение своих военных в Румынии.

Кроме того, Киев получит от Парижа финансовую помощь в размере 300 миллионов евро. Против России Франция намерена ввести собственный пакет санкций, которые затронут ряд россиян.