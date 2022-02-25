В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 86.93EUR 97.77
Войти в почту
11 минут назад

Макрон позвонил Путину по просьбе Зеленского

Елена Прошина

В четверг вечером президент Франции Эммануэль Макрон звонил российскому лидеру Владимиру Путину по просьбе украинского коллеги Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

Макрон позвонил Путину по просьбе Зеленского
Фото: ReutersReuters

Макрон отметил, что у двух лидеров состоялся «быстрый, откровенный и прямой обмен» мнениями. Кроме того, глава Франции передал послание от Франции, а также некое послание от Зеленского лично Путину. О чем конкретно речь, Макрон не уточнил.

«Плохая песочница». Подробности встречи Путина и Макрона

В Кремле подтвердили информацию о телефонном разговоре. В ходе беседы Владимир Путин дал исчерпывающие разъяснения своему коллеге по ситуации вокруг Украины. Макрон, в свою очередь, заявил, что в ответ на просьбу Зеленского, Франция предоставит Украине военную технику и ускорит размещение своих военных в Румынии.

Кроме того, Киев получит от Парижа финансовую помощь в размере 300 миллионов евро. Против России Франция намерена ввести собственный пакет санкций, которые затронут ряд россиян.

Ранее Путин провел телефонные переговоры с президентом Турции Тайипом Реджепом Эрдоганом. Турецкий лидер призвал Россию и Украину решить вопрос путем диалога, на основе минских соглашений.

10
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители