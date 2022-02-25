Стало известно о подготовке ЕС третьего пакета санкций против России

Лидеры стран Евросоюза (ЕС) на протяжении практически всего экстренного саммита в Брюсселе в ночь на пятницу, 25 февраля, занимались подготовкой возможного третьего пакета санкций против России. Об этом стало известно ТАСС от источника в делегации одной из стран ЕС.

По словам собеседника агентства, «практически с самого начала саммита лидеры обсуждают подготовку третьего пакета санкций», куда может войти отключение России от международной платежной системы SWIFT, однако единого решения на этот счет среди них пока нет. В частности, против такой меры выступает Германия, отметил дипломат.

Кроме того, по словам источника, лидеры стран ЕС затронули возможность включения в черный список президента России Владимира Путина, но по этому вопросу решения пока тоже нет.