"Меня обозначили как цель номер один": Зеленский записал обращение к народу

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к гражданам страны, сообщает «Московский комсомолец».
Глава государства опроверг информацию о том, что он планирует покинуть Киев. Зеленский отметил, что вся его семья в настоящее время находится в столице, но он из соображений безопасности не может сказать, где именно.
По словам украинского лидера, спецслужбы сообщают, что в Киев уже проникли диверсионные группы.
«По имеющейся у нас информации, враг обозначил меня как цель номер один, а мою семью – как цель номер два. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства», – заявил Зеленский.
Напомним, добровольцы в Киеве за несколько часов получили десять тысяч автоматов для защиты города. Вооруженных людей отправляют патрулировать улицы. Речь идёт о киевлянах, которые самоорганизовались и подчиняются командованию Сил территориальной обороны.