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58 минут назад

"Меня обозначили как цель номер один": Зеленский записал обращение к народу

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Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к гражданам страны, сообщает «Московский комсомолец».

"Меня обозначили как цель номер один": Зеленский записал обращение к народу
Фото: Офис президента УкраиныОфис президента Украины

Глава государства опроверг информацию о том, что он планирует покинуть Киев. Зеленский отметил, что вся его семья в настоящее время находится в столице, но он из соображений безопасности не может сказать, где именно.

Зеленский заявил о бесстрашии перед Россией

По словам украинского лидера, спецслужбы сообщают, что в Киев уже проникли диверсионные группы.

«По имеющейся у нас информации, враг обозначил меня как цель номер один, а мою семью – как цель номер два. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства», – заявил Зеленский.

Напомним, добровольцы в Киеве за несколько часов получили десять тысяч автоматов для защиты города. Вооруженных людей отправляют патрулировать улицы. Речь идёт о киевлянах, которые самоорганизовались и подчиняются командованию Сил территориальной обороны.

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