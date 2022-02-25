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1 час назад

В Минфине ФРГ пообещали, что народ РФ почувствует эффект от санкций

News.ru

Министр финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что россияне почувствует эффект от санкций, которые принимаются Евросоюзом. Это произойдёт не сразу, но в среднесрочной перспективе, отметил чиновник в беседе с телеканалом ARD.

В Минфине ФРГ пообещали, что народ РФ почувствует эффект от санкций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Санкции, которые теперь принимаются, не прямо сегодня, но в среднесрочной перспективе будут иметь чувствительное влияние на Россию. На представителей власти, ограничения на банковский бизнес, никакого экспорта технологий, — сказал Линднер.

Он с сожалением добавил, что народ России, который «не несёт ответственности за решения президента РФ Владимира Путина», то же почувствует эффект от ограничений.

По словам Линднера, негативным окажется экономический эффект и для Берлина. В первую очередь это касается цен на энергоносители, которые вырастут в цене. При этом в Германии стараются диверсифицировать импорт энергоресурсов.

Ранее стало известно, что Министерство иностранных дел РФ прокомментировало первичный пакет санкций Евросоюза в отношении России. В ведомстве его назвали нелегитимным и необоснованным. Европейские партнёры были предупреждены о том, что подобная линия неизбежно встретит ответные шаги с российской стороны, отметили в МИД РФ.

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