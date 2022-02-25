Япония анонсировала новые санкции против России

Япония вводит новые санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил премьер страны Фумио Кисида, его цитирует ТАСС.

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Так, Япония вводит запрет на выдачу виз гражданам России и замораживает активы частных лиц и организаций.

Кроме того, страна вводит санкции в отношении экспорта в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

О введении санкций против России премьер-министр страны Фумио Кисида объявил еще 23 февраля. Он обратился к Москве с просьбой урегулировать ситуацию на Украине дипломатическим путем.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет дополнительные санкции и экспортные ограничения против России. Позже Минфин США сообщил, что вводит санкции против российских банков, в том числе «Открытия», «Новикомбанка» и Совкомбанка.