Япония анонсировала новые санкции против России

Япония вводит новые санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил премьер страны Фумио Кисида, его цитирует ТАСС.
Так, Япония вводит запрет на выдачу виз гражданам России и замораживает активы частных лиц и организаций.
Кроме того, страна вводит санкции в отношении экспорта в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях.
О введении санкций против России премьер-министр страны Фумио Кисида объявил еще 23 февраля. Он обратился к Москве с просьбой урегулировать ситуацию на Украине дипломатическим путем.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон введет дополнительные санкции и экспортные ограничения против России. Позже Минфин США сообщил, что вводит санкции против российских банков, в том числе «Открытия», «Новикомбанка» и Совкомбанка.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом он сообщил во время обращения к согражданам. Путин также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ России будет незамедлительным.