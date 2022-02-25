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19 минут назад

Псаки: США готовы при необходимости принять беженцев с Украины

RT на русском

Соединённые Штаты готовы принять беженцев с Украины, но надеются, что большая часть из них отправится в европейские страны. Об этом заявила в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Псаки: США готовы при необходимости принять беженцев с Украины
Фото: ReutersReuters

«Мы готовы, но мы также ожидаем, что многие из них — если не большинство — пожелают отправиться в соседние страны», — ответила Псаки на вопрос о готовности США принять беженцев с Украины.

Она также отметила, что власти США находятся в контакте с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провёл телефонный разговор с госсекретарём США Энтони Блинкеном, в ходе которого стороны обсудили вопрос поставок вооружения на Украину.

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