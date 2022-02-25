В Молдавии ввели режим ЧП

Власти Молдавии решили ввести в стране режим чрезвычайного положения, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на пресс-службу законодательного органа.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Режим ЧП будет действовать 60 дней. Это связано с событиями вокруг Украины, сообщили на экстренном заседании парламента страны.

«Объявить чрезвычайное положение на всей территории Республики Молдова, начиная с 24 февраля 2022 года сроком на 60 дней», — объявила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица.

Как сообщил председатель законодательного органа Игорь Гросу, документ был одобрен единогласно.

24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о намерении провести военную операцию на Украине. В своем обращении к россиянам он заявил, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины.

Президент США Джо Байден назвал вторжение Москвы на Украину нарушением международного права, указав на то, что власти России отвергли все попытки США в решении проблемы безопасности.