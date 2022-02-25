В ООН подтвердили продолжение работы в Донецке

Миссия ООН продолжила реализовывать гуманитарные программы на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом заявил в четверг Донецкому агентству новостей (ДАН) представитель донецкого офиса Организации Объединенных Наций.

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"Гуманитарные программы ООН и неправительственных организаций продолжают свою работу в Донецке, где совместно с неправительственными организациями оказывают гуманитарную помощь пострадавшим и наиболее уязвимым мирным жителям", - отметил представитель ООН.

По его словам, наиболее востребованными видами помощи среди населения сейчас остаются предоставление питьевой воды и небольших наборов для восстановления жилья.

Несколько дней назад сотрудники ООН в комментарии агентству ДАН заявили о продолжении работы в ДНР, пока в этом будет необходимость.

Офис Управления Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов (УКГВ ООН) в Донецке осуществляет координацию гуманитарной помощи, предоставляемой партнерами из числа агентств ООН, международных и местных неправительственных организаций. Офис открылся в 2015 году.