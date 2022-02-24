Шольц: отключение РФ от SWIFT останется запасной мерой

«Важно, чтобы мы приняли именно те меры, которые были подготовлены в последние недели, а все остальное мы оставим на случай ситуации, когда нужно будет сделать другие вещи", - сказал Шольц, когда прибыл на встречу глав государств и правительств стран-членов ЕС.