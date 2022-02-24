Шольц: отключение РФ от SWIFT останется запасной мерой

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что отключение России от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT может быть дополнительной мерой в случае ухудшения ситуации вокруг Украины, пишет ТАСС.
«Важно, чтобы мы приняли именно те меры, которые были подготовлены в последние недели, а все остальное мы оставим на случай ситуации, когда нужно будет сделать другие вещи", - сказал Шольц, когда прибыл на встречу глав государств и правительств стран-членов ЕС.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что в настоящий момент страны ЕС не хотят отключать Россию от SWIFT. Он также считает, что новые санкции, вводимые против России, превосходят по масштабу отключение от SWIFT.