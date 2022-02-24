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39 минут назад

AP: США выслали второго по значимости российского дипломата из страны

ТАСС

Соединенные Штаты выслали из страны советника-посланника посольства России в Вашингтоне Сергея Трепелкова. Об этом сообщило в четверг агентство The Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента.

США выслали второго по значимости российского дипломата
Фото: ТАССТАСС

По его данным, американское внешнеполитическое ведомство проинформировало российское диппредставительство о высылке Сергея Трепелкова, второго по значимости дипломата после посла РФ в США Анатолия Антонова. Согласно информации источника, высылка дипломата не связана с продолжающимся украинским кризисом или спецоперацией РФ на Украине, а является частью давнего спора между Москвой и Вашингтона относительно численного состава посольств

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