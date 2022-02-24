США выслали второго по значимости российского дипломата

Соединенные Штаты выслали из страны советника-посланника посольства России в Вашингтоне Сергея Трепелкова. Об этом сообщило в четверг агентство The Associated Press со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента.

По его данным, американское внешнеполитическое ведомство проинформировало российское диппредставительство о высылке Сергея Трепелкова, второго по значимости дипломата после посла РФ в США Анатолия Антонова. Согласно информации источника, высылка дипломата не связана с продолжающимся украинским кризисом или спецоперацией РФ на Украине, а является частью давнего спора между Москвой и Вашингтона относительно численного состава посольств