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1 час назад

Тайвань присоединился к санкциям против России

Вечерняя Москваиещё 6

Тайвань присоединяется к международным экономическим санкциям против России. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает пресс-служба тайваньского министерства иностранных дел.

Еще одна страна присоединилась к санкциям против России
Фото: www.pixabay.comwww.pixabay.com

— Чтобы заставить Россию прекратить военную агрессию против Украины и как можно скорее возобновить мирный диалог между всеми заинтересованными сторонами, — следует из сообщения МИД, передает РБК.

Однако в ведомстве не раскрыли, о каких именно санкциях идет речь.

Несмотря на это, власти Тайваня высказались против одностороннего изменения статус-кво силой или принуждением. Также они поддерживают мирный диалог и переговоры для разрешения разногласий.

Также ранее стало известно о том, что Евросоюз ограничит продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.

До этого американский лидер Джо Байден объявил, что США не планируют отключать Россию от SWIFT. Президент Чехии Милош Земан, в свою очередь, выразил мнение о том, что Россию все-таки «необходимо отключить от международной платежной системы SWIFT» из-за ситуации на Украине.

24 февраля Байден заявил о блокировке Америкой счетов четырех крупных российских банков. По его словам, американские санкции коснутся банков, которые вместе контролируют около одного триллиона долларов.

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