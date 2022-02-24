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56 минут назад

Зеленский нашел время на встречу с актером Шоном Пенном

Газета.Ru

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с американским актером и режиссером Шоном Пенном. Пенн приехал в Киев, чтобы «зафиксировать все события, которые сейчас происходят на Украине». Об этом сообщили в офисе Зеленского.

Зеленский нашел время на встречу с актером Шоном Пенном
Фото: ReutersReuters

Пенн посетил Офис президента, а также пообщался с вице-премьером Ириной Верещук, некоторыми местными журналистами и военнослужащими Украины.

«Режиссер специально приехал в Киев, чтобы зафиксировать все события, которые сейчас происходят на Украине, и рассказать миру правду о вторжении России в нашу страну. Шон Пенн среди тех, кто поддерживает Украину сегодня. Наша страна благодарна ему за такое проявление мужества и честности», — говорится в заявлении украинского правительства.

Режиссер уже приезжал на Украину в ноябре 2021 года. В рамках подготовки документального фильма он побывал в Приазовье и пообщался с украинскими военными. В инстаграмме президента Украины Владимира Зеленского появилось видео встречи с американским актером.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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