Байден поставил точку в вопросе о введении войск США на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что США не будут отправлять свои войска на Украину, передает ТАСС.

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«Войска США не будут участвовать в конфликте на Украине», - заявил Байден на пресс-конференции в Белом доме.

При этом США перебросят дополнительные войска в Европу, в частности, в Германию, сказал Байден.

Ранее об отсутствии планов размещать силы на Украине заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.