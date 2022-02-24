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1 час назад

Байден поставил точку в вопросе о введении войск США на Украину

Вероника Полынина

Президент США Джо Байден заявил, что США не будут отправлять свои войска на Украину, передает ТАСС.

Байден поставил точку в вопросе о введении войск США на Украину
Фото: ReutersReuters

«Войска США не будут участвовать в конфликте на Украине», - заявил Байден на пресс-конференции в Белом доме.

При этом США перебросят дополнительные войска в Европу, в частности, в Германию, сказал Байден.

Ранее об отсутствии планов размещать силы на Украине заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.

В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные удары проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре Вооруженных сил Украины.

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