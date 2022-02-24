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1 час назад

Британия ввела лимит на хранение средств россиян

Елена Прошина

Лондонское правительство введет лимит на размер денежных средств, которые граждане России смогут хранить на счетах в банках Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД Соединенного Королевства.

Британия ввела лимит на хранение средств россиян
Фото: ReutersReuters

«Новые ограничения отрежут состоятельным россиянам доступ к британским банкам, в том числе посредством установления лимита в размере 50 тысяч фунтов (66,8 тысяч долларов) на банковских счетах», — говорится в документе.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о введении санкций против 100 российских лиц и компаний. В частности, ограничения коснулись ВТБ, «Аэрофлота» и «Ростеха».

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