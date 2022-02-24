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35 минут назад

NBC: cпеццслужбы США предложили Байдену обесточить Россию и "отключить интернет"

Газета.Ruиещё 1

Cпецслужбы США предлагают президенту Джо Байдену варианты проведения «атаки против России, среди вариантов — нарушить интернет-соединение в России, отключить электроснабжение и дестабилизировать работу железной дороги, чтобы «подорвать» способность России поддерживать свои военные операции на Украине. Об этом сообщает телеканал NBC.

NBC: cпеццслужбы США предложили Байдену обесточить Россию
Фото: ReutersReuters

Два сотрудника американской разведки, один представитель западной разведки и еще один человек, проинформированный по этому вопросу, говорят, что окончательные решения еще не приняты, но опций, предложенных Байдену, достаточно.

«Вы можете делать все, что угодно, от замедления поездов до их падения с рельсов, например», — сказал источник.

Также американские спецслужбы отдельно рассматривают вариант «масштабной кибератаки» на российские ресурсы.

«Большинство потенциальных кибератак, о которых идет речь, направлены на нарушение функционирования, но не на уничтожение, и, следовательно, не являются актом войны Соединенных Штатов против России.... идея состоит в том, чтобы навредить сетям, а не людям», — заявил источник телеканала.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

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