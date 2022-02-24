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38 минут назад

Зеленский потребовал у ЕС ввести бесполетный режим над Украиной

Елена Прошина

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном заявил, что потребовал от ЕС ввести над территорией Незалежной бесполетный режим. Об этом сообщает «РИА Новости».

Зеленский потребовал у ЕС ввести бесполетный режим над Украиной
Фото: ReutersReuters

«Пакет дополнительных жестких санкций по отношению к России от ЕС уже на подходе. Обсудил все детали с Эммануэлем Макроном. Требуем отключения РФ от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов по остановке агрессора», — написал в своем Twitter-аккаунте Зеленский.

Также президент Украины заявил, что обсудил санкции против России с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, канцлером Австрии Карлом Нехаммером и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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