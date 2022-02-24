Зеленский потребовал у ЕС ввести бесполетный режим над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский после разговора с главой Франции Эммануэлем Макроном заявил, что потребовал от ЕС ввести над территорией Незалежной бесполетный режим. Об этом сообщает «РИА Новости».
«Пакет дополнительных жестких санкций по отношению к России от ЕС уже на подходе. Обсудил все детали с Эммануэлем Макроном. Требуем отключения РФ от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов по остановке агрессора», — написал в своем Twitter-аккаунте Зеленский.
Также президент Украины заявил, что обсудил санкции против России с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, канцлером Австрии Карлом Нехаммером и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.