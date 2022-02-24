Пока вы не уснули: обращение военных РФ к украинцам и ответ КНР на вопрос о помощи России

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Фото: РИА Новости РИА Новости

Зеленский: Украина разорвала дипотношения с Россией

Украина приняла решение о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом на брифинге заявил президент страны Владимир Зеленский.

«Мы разорвали дипломатические отношения с Россией», — приводит слова Зеленского ТАСС.

Ранее депутат Рады Илья Кива призвал Зеленского сложить полномочия и подать в отставку. По его словам, президент страны виновен в обострении ситуации на Донбассе.

«Ничего не бойтесь»: российские военные обратились к украинцам

Российская военная специальная операция по отношению к Украине не угрожает мирным жителям, заявили в Министерстве обороны России.

«Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

Там добавили, что высокоточное оружие выводит из строя только военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию ВСУ.

В Китае ответили на вопрос о военной поддержке России

Россия обладает военной мощью и не нуждается в поддержке Китая, т.к. может самостоятельно справиться с ситуацией на Украине. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге.

Отвечая на вопрос, окажет ли Пекин Москве военную поддержку на фоне ситуации на Украине, представитель китайского МИД ответила отрицательно.

«Россия - великая держава, обладающая мощью. Ей не нужна поддержка Китая или других стран», - приводит слова Чуньин ТАСС.

Самолет ВСУ упал в Киевской области

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В ГСЧС Украины заявили о крушении самолета ВСУ в Киевской области. Об этом сообщает ТАСС.

Военный самолет ВСУ упал между селами Жуковцы и Триполье. На борту было 14 человек, пятеро из них погибли.

Ранее в Минобороны России заявили, что средства противовоздушной обороны ВСУ подавлены. Также в ведомстве сообщили, что из строя выведена военная инфраструктура авиационных баз Украины.

Россиянам могут ограничить выдачу виз в ЕС

Еврокомиссия прорабатывает вопрос визовых ограничений для россиян. Не исключено, что лидеры Евросоюза рассмотрят этот вопрос на саммите в Брюсселе в четверг, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.

"Это тот вопрос, который находится в повестке обсуждения лидеров", - сказал источник.

Он отказался предоставить больше деталей, отметив, что "Европейская комиссия уже занимается этим вопросом".

Финал Лиги Чемпионов переносится из Петербурга

УЕФА перенесет финал Лиги Чемпионов из Санкт-Петербурга из-за ситуации на Украине. Как сообщает Associated Press со ссылкой на источник, о решении объявят после экстренного заседания Исполнительного комитета организации.

Отметим, что президент организации решил собрать внеочередное заседание исполкома в связи с развитием ситуации на Украине. Встреча состоится завтра, 25 февраля.

Финальный матч нынешнего турнира должен был состояться 28 мая на «Газпром Арене». Новое предполагаемое место неизвестно, однако ранее Великобритания выступала с готовностью провести матч в Лондоне.

Генсек НАТО объявил о переходе блока к оборонному плану

Постпреды НАТО договорились задействовать оборонный план, который предусматривает размещение сил реагирования в странах альянса на период кризиса. Об этом заявил Генсек организации Йенс Столтенберг, пишет РИА Новости.

«Мы обсудили сложившуюся ситуацию, постпреды после получения рекомендаций военных советников договорились задействовать наш оборонный план, который предусматривает размещение на время кризиса сил в странах альянса, включая силы реагирования», — заявил он.

Столтенберг отметил, что на Украине нет сил Североатлантического альянса, а у организации нет планов по их размещению.

Состояние заболевшей Елизаветы II изменилось

Состояние королевы Великобритании после заражения коронавирусом улучшилось, сообщает издание The Sun.

«Королева уже приходит в себя. Удивительно, насколько быстро ей это удалось. У нее были только легкие симптомы коронавируса. Вот почему она так вдохновляет», — говорит источник, близкий к королевской семье.

Германия захотела отказаться от российских газа и угля

Глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия будет покупать газ и уголь в других странах и откажется от российских энергоресурсов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны будем покупать газ, а также уголь в других странах в более значительном объеме, потому что мы не можем так сильно зависеть от страны, которая не соблюдает более международное право», — сказал Роберт Хабек.

По его словам, запуск газопровода «Северный поток-2» невозможен в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Румыния сообщила о вторжении украинского Су-27

Wikipedia

Пресс-служба румынского министерства обороны сообщила, что украинский тяжелый истребитель Су-27 незаконно вторгся в воздушное пространство Румынии. По информации на сайте ведомства, два самолета F-16 Fighting Falcon румынских ВВС сопроводили его на авиабазу в Бакэу.