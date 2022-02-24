Зеленский предложил вернуться на путь мира

«Не Украина выбрала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь к миру», - заявил Зеленский в видеообращении.

Ранее группа украинских депутатов во главе с Вадимом Новинским обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По мнению авторов обращения, в настоящее время «речь идет о благоразумии, о сохранении человеческих жизней и о возможности сохранения самой государственности Украины».