Президент Украины Владимир Зеленский предложил «вернуться на путь мира», передает РИА «Новости».
«Не Украина выбрала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь к миру», - заявил Зеленский в видеообращении.
Ранее группа украинских депутатов во главе с Вадимом Новинским обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По мнению авторов обращения, в настоящее время «речь идет о благоразумии, о сохранении человеческих жизней и о возможности сохранения самой государственности Украины».
Новинский и его соратники также призвали Верховную раду немедленно сформировать уполномоченную депутатскую группу для проведения стратегических консультаций с обеими палатами российского парламента.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины.