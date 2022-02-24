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1 час назад

Зеленский предложил вернуться на путь мира

Вероника Полынина

Президент Украины Владимир Зеленский предложил «вернуться на путь мира», передает РИА «Новости».

Зеленский предложил вернуться на путь мира
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Не Украина выбрала путь войны, но Украина предлагает вернуться на путь к миру», - заявил Зеленский в видеообращении.

Ранее группа украинских депутатов во главе с Вадимом Новинским обратились к президенту страны Владимиру Зеленскому с просьбой незамедлительно начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По мнению авторов обращения, в настоящее время «речь идет о благоразумии, о сохранении человеческих жизней и о возможности сохранения самой государственности Украины».

Новинский и его соратники также призвали Верховную раду немедленно сформировать уполномоченную депутатскую группу для проведения стратегических консультаций с обеими палатами российского парламента.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины.

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