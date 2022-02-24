В Киеве ввели комендантский час

«В Киеве с сегодняшнего дня вводится комендантский час. Он будет действовать он с 22:00 до 7:00 (с 23:00 до 8:00 по московскому времени). Это вынужденный шаг, но в нынешних условиях военного положения, необходимый для безопасности жителей столицы. Общественный транспорт во время комендантского часа работать не будет. При этом станции метрополитена будут доступны в виде укрытия в круглосуточном режиме», — написал в своем Facebook-аккаунте Кличко.