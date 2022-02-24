Джонсон заявил о «немыслимых последствиях» бездействия Запада

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что недостаточно жесткая реакция или бездействие Запада в ответ на события на Украине будут иметь "немыслимые последствия", пишет ТАСС.

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Кроме того, Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин должен потерпеть поражение. По мнению британского премьера, для этого Западу необходимо «изолировать его как политически, так и экономически».

«Премьер-министр приветствовал решение Германии остановить трубопровод "Северный поток - 2", однако сказал, что теперь союзники должны предпринять скоординированные усилия с тем, чтобы ввести санкции, которые окажутся максимально тяжелыми для режима Путина», - говорится в заявлении, которое в четверг распространила канцелярия Джонсона.