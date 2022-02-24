Джонсон заявил о «немыслимых последствиях» бездействия Запада

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, что недостаточно жесткая реакция или бездействие Запада в ответ на события на Украине будут иметь "немыслимые последствия", пишет ТАСС.
Кроме того, Джонсон заявил, что президент России Владимир Путин должен потерпеть поражение. По мнению британского премьера, для этого Западу необходимо «изолировать его как политически, так и экономически».
«Премьер-министр приветствовал решение Германии остановить трубопровод "Северный поток - 2", однако сказал, что теперь союзники должны предпринять скоординированные усилия с тем, чтобы ввести санкции, которые окажутся максимально тяжелыми для режима Путина», - говорится в заявлении, которое в четверг распространила канцелярия Джонсона.
Джонсон и Шольц также договорились оставаться в тесном контакте и более подробно обсудить ответ на военную операцию на Украине в течение дня в ходе встречи лидеров Группы семи.