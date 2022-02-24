Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в намерении захватить Чернобыльскую АЭС. Об этом он написал в Twitter.

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Зеленский сообщил, что в данный момент идут боевые действия между российскими и украинскими военными. Он добавил, что проинформировал о происходящем премьер-министра Швеции.

Ранее Зеленский объявил о создании «антипутинской коалиции». Он сообщил, что провел переговоры по оказанию Украине военной помощи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Австрии Карлом Нехаммером и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Зеленский также обсудил с ними санкции в отношении России.