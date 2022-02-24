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1 час назад

Пушилин объяснил приостановку эвакуации жителей ДНР

Елена Прошина

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объяснил приостановку эвакуации жителей ДНР в Россию тем, что в тыловых районах «уже стало безопасно». Об этом сообщает ТАСС.

Пушилин объяснил приостановку эвакуации жителей ДНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня мы приняли решение приостановить эвакуацию из тыловых населенных пунктов Донецкой народной республики, потому что там уже безопасно», - сказал глава ДНР.

По его словам, в настоящее время внимание сконцентрировано на перемещении гражданского населения из прифронтовых населенных пунктов.

Ранее в четверг, 24 февраля, Пушилин объявил о приостановке эвакуации жителей республики в Россию.

Эвакуация жителей ЛНР и ДНР в Россию началась 18 февраля на фоне обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. 23 февраля врио главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что в случае ухудшения оперативной обстановки в Донбассе число эвакуируемых может достигнуть порядка 500 тысяч человек.

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