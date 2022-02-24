Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин объяснил приостановку эвакуации жителей ДНР в Россию тем, что в тыловых районах «уже стало безопасно». Об этом сообщает ТАСС.

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«Сегодня мы приняли решение приостановить эвакуацию из тыловых населенных пунктов Донецкой народной республики, потому что там уже безопасно», - сказал глава ДНР.

По его словам, в настоящее время внимание сконцентрировано на перемещении гражданского населения из прифронтовых населенных пунктов.

Ранее в четверг, 24 февраля, Пушилин объявил о приостановке эвакуации жителей республики в Россию.