Названа дата одобрения ЕС новых санкций против России

Евросоюз официально одобрит 25 февраля новые санкции против России из-за начала военной спецоперации РФ на Украине. Об этом в интервью 24 Oras заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Его слова приводит ТАСС.
«В настоящий момент технические группы завершают тексты по санкциям, этим вечером Европейский совет соберется, чтобы принять их политически, а завтра утром Совет ЕС на уровне глав МИД официально одобрит, они будут приведены в действие», — сказал Боррель.
Он отметил, что санкции затронут экономические сектора России, с которыми у союза есть отношения. Боррель также пообещал обсудить с Японией и Индией противостояние РФ.
«Можем сказать, что это не наша война, но это наша безопасность. У нас много экономических инструментов, которые могут нанести ущерб российской экономике», — отметил Боррель.
Напомним, что сегодня утром президент РФ Владимир Путин в телеобращении объявил о проведении военной спецоперации на Украине.