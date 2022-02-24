Жители Харькова начали укрываться в метрополитене

Харьковский метрополитен приостановил работу, люди укрываются на станциях как в бомбоубежищах. Об этом сообщает украинское «Новое издание».
На записи, снятой участниками событий на станции метро «Пушкинская», видно, что скамейки на перроне и лестничные пролеты заняты людьми, они разложили на ступеньках воду и еду. Некоторые из горожан спустились в метро с детьми.
В метро Харькова по громкой связи объявили, что в городе слышны взрывы, и попросили людей оставаться внутри.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.
В Минобороны подчеркнули, что Вооруженные силы РФ не наносят ударов по городам Украины, а высокоточные удары проводятся по объектам ПВО, военным аэродромам, авиации и инфраструктуре Вооруженных сил Украины.