Жители Харькова начали укрываться в метрополитене

Харьковский метрополитен приостановил работу, люди укрываются на станциях как в бомбоубежищах. Об этом сообщает украинское «Новое издание».

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На записи, снятой участниками событий на станции метро «Пушкинская», видно, что скамейки на перроне и лестничные пролеты заняты людьми, они разложили на ступеньках воду и еду. Некоторые из горожан спустились в метро с детьми.

В метро Харькова по громкой связи объявили, что в городе слышны взрывы, и попросили людей оставаться внутри.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.