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1 час назад

В ЕС обсудят запрет на визы для россиян

Рамблер

Евросоюз пока не дает комментариев по вопросу запрета на визы для россиян в союз, все меры будут обсуждаться на саммите в четверг, 24 февраля. Об этом заявил РИА Новости представитель внешнеполитической службы ЕС.

В ЕС обсудят запрет на визы для россиян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нас сегодня вечером пройдет экстренный саммит ЕС, где будут приниматься решения по всем соответствующим мерам. Поэтому необходимо подождать» — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее власти Бельгии сообщили о необходимости рассмотреть в качестве ограничений против России приостановку выдачи виз в ЕС для всех россиян, за исключением выдачи виз по гуманитарным соображениям.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Евросоюз намерен принять новые санкции в отношении РФ. Он подчеркнул, что это «ужасный день для Украины и мрачный день для Европы».

Утром в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о специальной военной операции в отношении Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи».

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