В ЕС обсудят запрет на визы для россиян

Евросоюз пока не дает комментариев по вопросу запрета на визы для россиян в союз, все меры будут обсуждаться на саммите в четверг, 24 февраля. Об этом заявил РИА Новости представитель внешнеполитической службы ЕС.

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«У нас сегодня вечером пройдет экстренный саммит ЕС, где будут приниматься решения по всем соответствующим мерам. Поэтому необходимо подождать» — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее власти Бельгии сообщили о необходимости рассмотреть в качестве ограничений против России приостановку выдачи виз в ЕС для всех россиян, за исключением выдачи виз по гуманитарным соображениям.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее заявил, что Евросоюз намерен принять новые санкции в отношении РФ. Он подчеркнул, что это «ужасный день для Украины и мрачный день для Европы».