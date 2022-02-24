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1 час назад

Зеленский оценил способность Украины продержаться

Lenta.ru

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с канцлером Австрии Карлом Нехаммером оценил способность страны выдержать нынешнюю ситуацию с военной операцией России. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства заявил, что не знает, как долго Украина сможет продержаться.

Ранее Зеленский обратился к населению страны, в котором объявил ответ Киева на начавшуюся российскую операцию по защите Донбасса. Киев разорвал дипломатические отношения с Москвой. Впервые эту меру президент допустил после того, как Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Зеленский издал указ о всеобщей мобилизации

Помимо этого, Зеленский разрешил выдать оружие всем украинцам, желающим защитить свою страну. Он добавил, что готов снять санкции со всех украинцев, кто ранее попал под преследование со стороны киевских властей, если те встанут на защиту Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции по защите Донбасса. Он призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

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