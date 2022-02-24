McDonald's закрыл рестораны на Украине

McDonald's временно приостанавливает работу всех своих кафе на Украине, чтобы сотрудники компании оставались в безопасности рядом со своими родными. Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«Очень хотим снова открыть свои двери для вас, и делать то, что мы делаем лучше всего — дарить вкусные и прекрасные моменты для вас! Берегите себя», — говорится в сообщении.

Ранее в офисе президента Украины сообщили, что запаса продуктов в сетевых магазинах хватит лишь на 15-20 дней. Там отметили, что в ближайшее время власти страны примут меры для решения данного вопроса.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.