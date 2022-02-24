«Это утро вошло в историю». Что означает разрыв дипотношений с Украиной

Киев заявил о разрыве дипломатических отношений с Москвой в ответ на спецоперацию, проводимую российской армией в поддержку республик Донбасса. Сотрудников украинского посольства эвакуируют из Москвы. В Кремле решение властей Украины назвали «логическим завершением целенаправленной русофобской политики». Какими последствиями грозит разрыв дипотношений — в материале «Газеты.Ru».

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой после начала военной операции в поддержку Донбасса.

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"Это утро вошло в историю, но эта история разная абсолютно для нашей страны и для России. И мы разорвали дипломатические отношения с Россией", - сказал политик.

Зеленский подчеркнул, что Украина "не отдаст свою свободу" и будет бороться.

"Россия подло, самоубийственно напала на нашу страну, как это сделала Германия во Второй мировой. Российское государство стоит на пути зла, но многое зависит от российского народа", - добавил он.

Дипотношения могут быть расторгнуты на основании ст. 106 конституции Украины и ст. 7 закона Украины "О дипломатической службе". МИД страны должен обратиться к президенту с соответствующим предложением, после чего тот лично принимает решение и подписывает указ. Украинский МИД направил Зеленскому запрос о разрыве дипотношений 22 февраля - после того, как Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Чуть позже проект о разрыве отношений был зарегистрирован в украинском парламенте.

"Я сразу после нашей пресс-конференции сейчас буду работать над этим вопросом, и не только над этим вопросом, а над нашими действенными шагами относительно эскалации со стороны РФ", - комментировал обращение политик.

Действия Москвы Зеленский называл "юридической агрессией". Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что разрыв дипотношений "крайне нежелателен".

"Это было бы крайне нежелательным сценарием, который, наверное, сделает все еще сложнее, а главное, не только для государств, но и для народов двух стран", - заявляли в Кремле.

Утром 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в поддержку Донбасса. В Киеве, Харькове, Одессе и других крупных городах страны слышны взрывы, в стране объявлена всеобщая мобилизация. Воздушное пространство над Украиной закрыто, на границе огромные очереди из желающих уехать.

Что означает разрыв дипотношений?

Дипломатические отношения между Украиной и Россией были установлены в 1992 году. В 1997 году был подписан договор "О дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной". В 2004 году взаимный товарооборот достиг $18 млрд (в 2021 году - $10,1 млрд). После госпереворота на Украине и присоединения Крыма к России в 2014 году Киев стал активно выходить из всех договоров, заключенных в рамках СНГ. Было прервано железнодорожное и авиасообщение с Россией. В 2019 года Верховная рада в одностороннем порядке прекратила действие договора о дружбе с РФ.

Тем не менее, дипломатические отношения между странами сохранялись до сегодняшнего дня. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее отмечал, что "дипломатические отношения нужно было разрывать в 2014 году".

"Теперь должно произойти что-то мегакатастрофическое, чтобы вернуться к этому вопросу", - говорил он.

Как отмечает УНИАН, разрыв дипотношений означает, что все украинские и российские дипломаты прекращают свою работу. До настоящего момента Россия имела посольство в Киеве и генеральные консульства в Харькове, Одессе, Львове.

Украинское посольство работало в Москве (в последние дни оно было закрыто), а генконсульства - в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону. В феврале 2014-го Москва отозвала своего посла Михаила Зурабова из Киева для консультаций в связи со сменой власти на Украине. Летом 2016 года он был освобожден от обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла. Осенью того же года временным поверенным в делах Российской Федерации на Украине стал Александр Лукашик. Украина отозвала своего посла Владимира Ельченко из Москвы в марте 2014 года, больше он уже не возвращался.

При разрыве дипотношений обе стороны также лишаются возможности двусторонней коммуникации в дипломатической плоскости, а переговоры происходят при посредничестве третьих стран. Визиты дипломатических лиц в страну, с которой нет дипотношений, также невозможны. Кроме того, после закрытия диппредставительств может прекратиться выдача виз. Безвизовый режим, который сейчас существует между Россией и Украиной, с высокой вероятностью отменят.

"На территории России находятся несколько миллионов граждан Украины. Это люди из самых разных украинских регионов, которые находятся здесь на заработках, этим людям, как любым иностранным гражданам, нужна дипломатическая поддержка. Если Киев примет решение о разрыве дипотношений, то он "накажет" вовсе не Россию, а накажет миллионы собственных граждан", - отмечал политолог, директор Балтийского исследовательского медиа-центра Александр Носович в эфире радио Sputnik.

"Судя по той политике, которую проводит Киев, он защищает в первую очередь национальные интересы Соединенных Штатов, в меньшей степени – интересы стран Евросоюза, далее – интересы украинских олигархов. А интересы украинского народа не учитываются вовсе", - резюмировал Носович.

Что будет дальше?

Российский МИД уже заявил, что разрыв отношений не является выбором Москвы.

"Это не наш выбор", - отметили в ведомстве.

"Разрыв дипотношений является логическим завершением целенаправленной русофобской политики киевских властей, начиная с кровавого переворота 2014 года, разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве в 2018 году и целого букета законов, направленных на дискриминацию прав и свобод русскоязычного населения Украины", - подчеркнули в МИД России.

МИД Украины начинает эвакуацию дипломатов украинского посольства из Москвы. Ведомство также отзовет в Киев временного поверенного в делах Украины в России.

"Наше государство пошло на такой шаг в ответ на акт вооруженной агрессии России против Украины, вторжение российских войск для уничтожения украинского государства, захвата силой украинской территории и установления оккупационного контроля", - говорится в сообщении дипведомства.

Накануне своих сотрудников эвакуировало посольство России в Киеве.

Грузинский опыт

В сентябре 2008 года произошел разрыв дипотношений России и Грузии после обострения грузино-югоосетинского конфликта. Россия, защищая жителей Южной Осетии, провела за пять дней "операцию по принуждению к миру".

Независимость Южной Осетии признана пятью государствами - членами ООН и семью непризнанными и частично признанными государствами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко накануне заявил, что Минск может признать независимость Абхазии и Южной Осетии, "как только поймет от президента России, что в этом есть необходимость".

Посольства России в Грузии и посольства Грузии в России закрыты до сих пор. Диалог между Москвой и Тбилиси поддерживается в рамках Женевских дискуссий. Бывший президент Михаил Саакашвили является персоной нон грата для России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова летом прошлого года заявляла, что Россия заинтересована в полномасштабном восстановлении добрососедских отношений с Грузией, и "это соответствует коренным интересам народов наших стран".