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44 минуты назад

Украинские пограничники покинули места дислокации на российско-украинской границе

ТАССиещё 4

Пограничники Украины массово покинули места дислокации на российско-украинской границе. Об этом в четверг ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Украинские пограничники покинули российско-украинскую границу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"По состоянию на 13:00 мск украинские пограничники покинули все подразделения на российско-украинской границе", - подчеркнули в ФСБ.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром он заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.

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