«Ничего не бойтесь»: российские военные обратились к украинцам

Российская военная специальная операция по отношению к Украине не угрожает мирным жителям, заявили в Министерстве обороны России.

«Вооруженные силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

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Там добавили, что высокоточное оружие выводит из строя только военную инфраструктуру, объекты ПВО, военные аэродромы и авиацию ВСУ.

Между тем официальный представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что мирным жителям Украины не стоит бояться, по ним не собираются открывать огонь.

«Я еще обращаюсь к жителям Украины: ничего не бойтесь, по вам стрелять никто не будет. Вы гражданские, вы не отвечаете за те действия военных, которые были и сейчас происходят. Будут уничтожаться только те воинские подразделения, которые оказывают сопротивление. Кто будет готов сдаться, им всем будет сохранена жизнь», – заявил Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Вооруженные силы России не наносят артиллерийские или авиационные удары по городам Украины, военная инфраструктура поражается высокоточным оружием. Об этом в четверг сообщает Минобороны РФ.

"Высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы, авиация Вооруженных сил Украины", - заявили в ведомстве.

Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в Минобороны РФ.

В Минобороны России сообщили, что средства противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины подавлены.

«Военная инфраструктура авиационных баз Вооружённых сил Украины выведена из строя», — добавляется в сообщении.

В Минобороны России отметили, что военные погранслужбы Украины «никакого сопротивления российским подразделениям не оказывают».

Служба безопасности Украины (СБУ) готовит провокации, в ходе которых снимает постановочные видеоролики с якобы массовыми жертвами авиаударов для распространения в соцсетях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

В четверг утром Владимир Путин, реагируя на просьбы глав ДНР и ЛНР о помощи в связи с агрессией украинских силовиков, заявил о вводе в республики российской армии.

«СБУ готовятся и уже реализуются провокации по известным лекалам «Белых касок». В украинских городах проведены постановочные видеосъемки с якобы массовым жертвами среди гражданского населения Украины. Подготовленные ролики распространяются через подконтрольные социальные сети», — сказал Конашенков.

В министерстве обороны РФ опровергли информацию о потерях своих самолетов и бронетехники в ходе операции в Донбассе.

Ранее в ВСУ сообщили о пяти сбитых самолетов, одном вертолете и двух танках, принадлежащих армии РФ. В частности, о потерях сообщал главком ВСУ Валерий Залужный. В Минобороны России назвали его слова «полным враньем», сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что 24 февраля российские вооруженные силы приступили к проведению специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий пресс-релиз есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Отмечается, что народные милиции ДНР и ЛНР перешли в контрнаступление при огневой поддержке российской армии.

«Ими прорван передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны ВСУ», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что войска ДНР, наступая на Волноваху, продвинулась до трех километров. В свою очередь группировка ЛНР, наступая в направлении населенного пункта Счастье, форсировала Северский Донец и продвинулась на полтора километра.

По данным Минобороны РФ, в настоящее время группировки войск ДНР и ЛНР ведут бои и наносят огневое поражение вооруженным силам Украины.

«Подразделения ВСУ продолжают обстрелы мирных городов Донбасса. Есть жертвы среди гражданского населения Донецкой и Луганской народных республик», — говорится в сообщении.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что Россия до последнего предлагала переговоры и отметила, что решение о военной операции было принято после увеличения обстрелов мирного населения Донбасса.

"До последнего дня предлагали переговоры. Когда от переговоров отказались кураторы, начали вводить санкции в отношении России и увеличились обстрелы мирного населения Донбасса, тогда было принято решение [об операции]", - написала она в четверг на своей странице в Facebook.

Дипломат также подчеркнула, что Россия открыто и честно об этом заявляла.