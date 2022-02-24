Ну Украине оценили запасы продуктов

В офисе президента Украины сообщили, что
запаса продуктов в сетевых магазинах хватит лишь на 15-20 дней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на СМИ.
Там отметили, что в ближайшее время власти страны примут меры для решения данного вопроса.
Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. Украина ввела военное положение на всей территории страны.
Ранее пресс-служба мэра Москвы сообщила, что жители Москвы передали более 23 тыс. товаров и свыше 2 тонн продуктов в помощь эвакуированным из Донецка и Луганска. Сбор гуманитарной помощи осуществляется в ресурсном центре «Мосволонтер» и в 11 окружных центрах Московского дома общественных организаций Донецка и Луганска.