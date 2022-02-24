На Украине оценили запасы продуктов

В офисе президента Украины сообщили, что

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запаса продуктов в сетевых магазинах хватит лишь на 15-20 дней. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на СМИ.

Там отметили, что в ближайшее время власти страны примут меры для решения данного вопроса.

Напомним, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь. Украина ввела военное положение на всей территории страны.