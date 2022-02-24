Лукашенко предупредил Россию об «ударе в спину»

План, как из Польши и Литвы ударить в спину России, Запад разработал давно. Об этом на встрече с военными заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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По его словам, он получал первичную информацию о том, что в Польше и Литве создаются группировки, чтобы в начале конфликта с Украиной, «ударить, пройти через Беларусь воздушным эшелоном и наземным путем и ударить в спину российской группировки».

«Тогда я предупредил их – мы не станем предателями и не позволим вам стрелять в спину россиянам», - приводит слова президента РИА Новости.

По словам Лукашенко, сейчас важно обеспечить защиту границ с НАТО - Польшей и Литвой, а южные рубежи страны надежны. Он также подчеркнул, что в утреннем разговоре с президентом России Владимиром Путиным, он обозначил возможность сценария «войдя в Беларусь, напасть на Россию».

«Вот карта передо мной, которая выработана Генштабом за ночь. Я сказал: "Мы видим это направление. Мы хорошо понимаем, что там происходит". Поэтому нам надо закрыть его, чтобы действительно не получили нож в спину», - подчеркнул глава государства.