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41 минуту назад

Власти ДНР сообщили о приостановке эвакуации населения

Российская Газетаиещё 3

Власти Донецкой народной республики приняли решение приостановить эвакуацию населения. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

В ДНР приостановили эвакуацию населения
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Что касается непосредственно эвакуации населения - она приостанавливается", - заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Он также добавил, что обстановка в республике остается спокойной, но украинская армия продолжает наносить удары по отдельным населенным пунктам.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о начале проведения спецоперации на Украине. Решение об эвакуации населения ДНР и ЛНР было принято руководителями республик в середине февраля в связи с эскалацией вооруженного конфликта.

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