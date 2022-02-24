В ДНР приостановили эвакуацию населения

"Что касается непосредственно эвакуации населения - она приостанавливается", - заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Он также добавил, что обстановка в республике остается спокойной, но украинская армия продолжает наносить удары по отдельным населенным пунктам.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о начале проведения спецоперации на Украине. Решение об эвакуации населения ДНР и ЛНР было принято руководителями республик в середине февраля в связи с эскалацией вооруженного конфликта.