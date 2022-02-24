Лукашенко прокомментировал события на Украине

Белорусские военные не участвуют в российской спецоперации в Донбассе, заявил президент страны Александр Лукашенко на оперативном совещании с военными, передаёт БелТА. В 05:00 24 февраля Лукашенко провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которого российский лидер проинформировал его о ситуации в Донбассе.

Вот я прочитал: «Около 5 утра госграница Украины на участке России и Беларуси подверглась атаке со стороны российских войск, которые поддерживаются Беларусью». Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции, — сказал Лукашенко.

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Он также добавил, что Белоруссия и РФ не готовили войну против Украины.

Ранее погранслужба Украины сообщала, что Вооружённые силы России атаковали границу с Белоруссией при поддержке армии РБ. Там добавили, что на их подразделения, наряды и пункты пропуска ведутся атаки «с применением артиллерии, тяжёлой техники и стрелкового оружия». В ведомстве добавили, что операция российских войск проходит «в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против РФ.

Президент России Владимир Путин по телефону проинформировал своего белорусского коллегу Александра Лукашенко о ситуации на Украине и в Донбассе. Разговор лидеров России и Беларуси состоялся около пяти часов утра.

«Примерно в пять утра сегодня состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и России, во время которого Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о ситуации на границе с Украиной и в Донбассе», – сказано в сообщении Telegram-канала «Пул первого».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что военное руководство Украины было предупреждено о возможной российской спецоперации, но не предприняло никаких шагов, передаёт Белта. Он также заявил, что белорусские военные не участвуют в военной операции на Украине.

Сегодня ночью до операции он (представитель военного руководства Украины) попросился на разговор. Я говорю: "Говорите с ним". Вы ему от меня предложили, что после встречи с президентом Путиным наш президент Беларуси вам рекомендует немедленно связаться с министром обороны, Генштабом России для того, чтобы не началась эта бойня. Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву, — сказал Лукашенко на оперативном совещании с военными.

Ранее 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский в своём обращении рассказал, что пытался связаться с президентом Путиным, «но в ответ — тишина, хотя тишина должна быть в Донбассе». Сейчас на Украине введено военное положение.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия и РФ не готовили какую-то войну против Украины, сообщает «БелТА».

«Подчеркиваю, что он (президент РФ Владимир Путин — Прим.ред.) мне сказал: «Может быть, они [власти Украины] поймут, что надо сесть за стол переговоров и принять решения о мире. Не должны братские народы воевать». Вот о чем мы договорились. А не то, что мы там готовили какую-то против Украины войну. Еще раз подчеркиваю: для того, чтобы, как он сказал, украинцы, руководство и политики Украины еще раз сделали выводы и поняли, что надо решать за столом переговоров эти вопросы», — сказал лидер Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что за прошедшую ночь обстановка у западных и южных границ республики значительно изменилась. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Ни для кого не является секретом, что за последнюю ночь, вчерашний вечер обстановка по периметру западных и южных границ Беларуси резко изменилась. Я всем вам благодарен: знаю, что никто из вас не спал этой ночью, нам надо было подготовиться в этой ситуации...» — сказал глава государства в ходе оперативного совещания с военными.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после начала военной операции в Донбассе предложил провести переговоры России и Украины в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее, навсегда. (...) Возможно, это вполне реально, остановить этот конфликт, решить все вопросы. Может быть, они меня услышат», — заметил белорусский лидер.

Глава государства убежден, что это единственный шанс остановить эскалацию и избежать кровопролитной войны.

Лукашенко указал на заявление президента России Владимира Путина об отсутствии планов по оккупации Украины и назвал его основой для переговорного процесса. Он подчеркнул, что на месте украинского лидера Владимира Зеленского «за это бы уцепился».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о признании ЛНР и ДНР для Минска стоит в повестке дня.

"У нас этот вопрос в повестке дня стоит, в ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Украины пойти на уступки России, чтобы не допустить кровопролития. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Если ты терпишь поражение? Конечно, тебе победитель что-то продиктует. Но давайте будем реалистами: конечно, что-то продиктуют, но это будет гораздо лучше, чем [если] Украина потерпит поражение в войне», — сказал белорусский лидер на оперативном совещании с военными.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время оперативного совещания с военными заявил, что нельзя допустить кровопролития и массовой бойни на Украине.

«Надо искать пути к недопущению кровопролития и массовой бойни. Вы понимаете, если, не дай бог, начнется наземная операция… Там еще ракетами и прочим стреляют то по нефтебазам, то по инфраструктуре военной — боеприпасам и складам, якобы уже и подавлена вся инфраструктура», — приводит его слова «БелТа».

Глава республики отметил, что если погибнет хоть один человек — начнется полномасштабная война. Чтобы этого не допустить и остановить эскалацию, Лукашенко призвал сесть за стол переговоров.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался об оставленных на юге Белоруссии российских войсках и заявил, что сам предложил это своему российскому коллеге Владимиру Путину. Его цитирует агентство БЕЛТА.

По словам Лукашенко, Минск не был готов прикрыть южное направление, но при этом видел, что украинские военные двигаются в сторону белорусских границ и проводят там маневры.