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31 минуту назад

СМИ: Елизавета II пошла на поправку после заражения коронавирусом

Газета.Ru

Состояние королевы Великобритании после заражения коронавирусом улучшилось, сообщает издание The Sun.

Состояние заболевшей Елизаветы II изменилось
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Королева уже приходит в себя. Удивительно, насколько быстро ей это удалось. У нее были только легкие симптомы коронавируса. Вот почему она так вдохновляет», — говорит источник, близкий к королевской семье.

Елизавета II все еще остается на изоляции в Виндзорском замке, однако ей удалось провести еженедельную онлайн-встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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«Положительный тест был выявлен в воскресенье, а встреча с премьер-министром состоялась уже в среду. Неплохо для 95 лет», — считает инсайдер.

Дочь Елизаветы II, 71-летняя принцесса Анна, приехала в Виндзорский замок сразу после новости о болезни матери. Вчера она покинула резиденцию королевы, что, по мнению источников, также свидетельствует о том, что Ее Величество пошла на поправку.

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