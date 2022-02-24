Состояние заболевшей Елизаветы II изменилось

Состояние королевы Великобритании после заражения коронавирусом улучшилось, сообщает издание The Sun.
«Королева уже приходит в себя. Удивительно, насколько быстро ей это удалось. У нее были только легкие симптомы коронавируса. Вот почему она так вдохновляет», — говорит источник, близкий к королевской семье.
Елизавета II все еще остается на изоляции в Виндзорском замке, однако ей удалось провести еженедельную онлайн-встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.
«Положительный тест был выявлен в воскресенье, а встреча с премьер-министром состоялась уже в среду. Неплохо для 95 лет», — считает инсайдер.
Дочь Елизаветы II, 71-летняя принцесса Анна, приехала в Виндзорский замок сразу после новости о болезни матери. Вчера она покинула резиденцию королевы, что, по мнению источников, также свидетельствует о том, что Ее Величество пошла на поправку.