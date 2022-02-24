Лукашенко заявил о поражении Киева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Киев терпит поражение и ему следует пойти на уступки требованиям Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.

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По мнению Лукашенко, полномасштабный конфликт можно предотвратить, проведя переговоры между Москвой и Киевом. Для этого, как считает президент Белоруссии, нужны демилитаризация Украины, недопущение ее вступления в НАТО и прекращение боев в Донбассе. Он предложил провести российско-украинские переговоры в Минске.

Также Лукашенко высказался о признании ЛНР и ДНР. По его словам, сейчас этот вопрос "стоит в повестке дня".

"В ближайшее время мы сделаем так, как будет нужно и нам, и России", — заявил глава государства.

Ранее Александр Лукашенко опроверг информацию о том, что белорусские войска принимают участие в российской спецоперации в Донбассе.

"Мерзавцы крайние! Наши войска никакого участия не принимают в этой операции", — сказал президент Белоруссии.